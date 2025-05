Gli altri tecnici che sono tornati sulla panchina rossonera dopo il primo addio

Se Massimiliano Allegri tornerà sulla panchina del Milan, non sarà il primo allenatore a fare il ‘bis’ rossonero. Prima di lui è capitato a tecnici storici come Nereo Rocco e Arrigo Sacchi, mentre per Carlo Ancelotti la lunga carriera di allenatore rossonero ha seguito quella di giocatore sempre nelle fila della squadra meneghina.

Il bis di Allegri

Il prossimo allenatore del Milan potrebbe essere proprio Massimiliano Allegri. Il neo direttore sportivo rossonero Igli Tare avrebbe deciso di puntare sul tecnico livornese, un profilo di esperienza e vincente. Pronto un ricco triennale. Allegri sarebbe un cavallo di ritorno al Milan. Il tecnico livornese ha infatti allenato il club dal 2010 al 2014 conquistando uno scudetto e una Supercoppa italiana. Venne esonerato nel gennaio del 2014 dopo una sconfitta sul campo del Sassuolo per 4-3.

I predecessori ‘illustri’

Il primo a tornare, anche più di due volte, sulla panchina rossonera è stato il mitico Nereo Rocco. Nella sua lunghissima carriera da allenatore, iniziata con i successi della Nazionale nel 1934, guidò moltissime squadre ma il Milan ebbe per lui sempre un posto speciale. Rocco lo allenò dal 1961 al 1963, poi di nuovo per un lungo periodo dal 1963 al 1967 e poi ancora una volta dal 1975 al 1977.

Arrigo Sacchi arrivò la prima volta al Milan nel 1987: era lo squadrone creato da Silvio Berlusconi, con Gullit e Van Basten, con la difesa impenetrabile guidata da Franco Baresi, che conquistò dal 1987 al 1991 titoli e trofei in Italia e in Europa. Già nella prima stagione lo scudetto fu ‘soffiato’ al Napoli di Maradona, che prima pareva imbattibile. La stagione successiva arriva la Coppa dei Campioni, la terza della storia del club. Di questi anni è la conquista anche di Supercoppe europee e Coppe Intercontinentali. Nel 1991 Sacchi chiede a Berlusconi di fermarsi per il troppo stress, e al suo posto arriva Fabio Capello. Sacchi tornerà poi sulla panchina rossonera nella stagione 1996-97.

Nel primo Milan di Sacchi c’era un centrocampista molto forte, ex Roma, che diventerà poi l’allenatore più vincente del mondo: oggi sta lasciando la panchina del Real Madrid per andare ad allenare il Brasile. È Carlo Ancelotti, anche lui protagonista di un ‘ritorno’ in rossonero. Dopo i lunghi anni in campo come perno di un Milan stellare, ‘Carletto’ diventa infatti un tecnico davvero longevo, per gli standard del calcio moderno, sulla panchina rossonera: dal 2001 al 2009 porta i rossoneri ai vertici del calcio italiano ed europeo, vincendo diversi trofei tra i quali spicca la Coppa dei Campioni vinta a Manchester in finale contro la Juventus, nello storico derby italiano in una finale di Champions.

