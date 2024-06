L'ufficialità è arrivata al Viola Park in una conferenza stampa tenuta dal direttore sportivo della squadra toscana Daniele Pradè

Raffaele Palladino è il nuovo allenatore della Fiorentina. Il tecnico campano sostituirà Vincenzo Italiano: l’ufficialità è arrivata al Viola Park in una conferenza stampa tenuta dal direttore sportivo della squadra toscana Daniele Pradè. L’ex tecnico del Monza ringrazia il presidente della Fiorentina: “Rocco Commisso mi ha colpito per il suo grande entusiasmo e i suoi valori umani. Volevo ringraziare anche Ferrari e Pradè che mi hanno voluto fortemente qui. In due minuti abbiamo trovato l’accordo. Sono orgoglioso, motivato e carico perché mi rendo conto di essere arrivato in una società molto importante per la quale cercherò di raggiungere grandi obbiettivi e cercherò di dare grandi gioie ai tifosi”, ha dichiarato.

Grande accoglienza quindi per Raffaele Palladino da parte del club viola: “Avevamo altri profili, ma in questo momento il suo ha quello che ci serviva: fuoco e ambizione”, ha dichiarato il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè: ” Ancora dobbiamo metabolizzare la sconfitta in Conference, e un po’ di energia, come quella che porta Palladino, ci serviva”, ha concluso.

Monza saluta Palladino: “Grazie per due meravigliosi anni di Serie A”

Ringraziamenti in una nota da parte del club brianzolo dopo due anni di collaborazione: “Il Monza ringrazia con affetto e stima professionale Raffaele Palladino per i due meravigliosi anni di Serie A e gli augura ogni fortuna per il futuro”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata