Gli andalusi cercano il primo trofeo europeo della loro storia, i londinesi di Enzo Maresca si affidano alla qualità di Cole Palmer

Si assegna questa sera, mercoledì 28 maggio, il secondo trofeo europeo calcistico della stagione: alle 21 lo Stadion Wrocław di Breslavia in Polonia ospiterà la finale della UEFA Conference League tra Betis Siviglia e Chelsea. Per gli andalusi si tratta della prima finale europea della loro storia, mentre i londinesi puntano a completare il ‘Grande Slam’ delle competizioni UEFA, avendo già vinto almeno una volta Champions League, Europa League e Coppa delle Coppe.

152 games played, only 1 remains ⏳ It all comes down to this 😤 🎨 @CharlesDrawin x #UECLfinal pic.twitter.com/sPAkRVTwME — UEFA Conference League (@Conf_League) May 28, 2025

Finale Conference League, le probabili formazioni

Queste le probabili formazioni della partita

Betis Siviglia (4-2-3-1): Adrián; Sabaly, Bartra, Natan, Ricardo Rodríguez; Fornals, Johnny Cardoso; Antony, Isco, Abde; Bakambu.

Il tecnico Manuel Pellegrini si affida all’esperienza di Isco e alla vivacità di Antony per cercare di sorprendere il Chelsea. L’argentino Lo Celso, reduce da un infortunio, potrebbe partire dalla panchina.

Chelsea (4-2-3-1): Jorgensen; James, Chalobah, Colwill, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Neto, Palmer, Madueke; Jackson.

Prima finale europea per l’allenatore italiano Enzo Maresca, che ha conquistato settimana scorsa la qualificazione alla prossima Champions League concludendo la Premier League al quarto posto. Anche oggi il tecnico si affiderà alla tecnica e alla qualità di Cole Palmer.

Finale Conference League, il percorso di Betis Siviglia e Chelsea

Il percorso del Betis Siviglia

Ottavi di finale : Vittoria contro Vitória Guimarães con un totale di 6-2 (2-2 in casa, 4-0 in trasferta).

Quarti di finale : Superato lo Jagiellonia con un punteggio complessivo di 3-1 (2-0 in casa, 1-1 in trasferta).

Semifinali: Sfida contro la Fiorentina, vittoria all’andata 2-1 in casa, pareggio 2-2 ai supplementari al ritorno a Firenze, qualificazione alla finale grazie al risultato complessivo.

Il percorso del Chelsea

Ottavi di finale : Ha eliminato il Copenaghen con un risultato complessivo di 3-1 (vittoria 2-1 in trasferta e 1-0 in casa).

Quarti di finale : Ha superato il Legia Varsavia con un punteggio complessivo di 4-2 (3-0 in trasferta, sconfitta 1-2 in casa).

Semifinali: Ha affrontato il Djurgårdens, vincendo 4-1 in trasferta e 1-0 in casa, con un totale di 5-1, conquistando così la finale.

Finale Conference League, i precedenti tra Betis Siviglia e Chelsea

I precedenti europei tra Betis Siviglia e Chelsea sono limitati ma a favore del Chelsea:

Quarti di finale di Coppa delle Coppe 1997-98 : il Chelsea vinse entrambe le partite contro il Betis, 2-1 in trasferta e 3-1 in casa.

: il Chelsea vinse entrambe le partite contro il Betis, 2-1 in trasferta e 3-1 in casa. Fase a gironi Champions League 2005-06: Il Chelsea vinse 4-0 in casa, mentre il Betis vinse 1-0 nella gara di ritorno a Siviglia.

In totale, i confronti diretti vedono il Chelsea avanti con 3 vittorie, 0 pareggi e 1 vittoria per il Betis, con un totale di 9 gol segnati dal Chelsea e 3 dal Betis.

Dove vedere la finale di Conference League, anche in chiaro

La finale sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Sarà inoltre disponibile in streaming su NOW, Sky Go e sul sito di TV8.

