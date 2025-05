Il ministro dello sport sul caos playoff: "Condivido scelta prudente Lega"

“Intanto noi ci augureremmo che le società non cadessero nel tranello di qualche scorciatoia. Il dato fondamentale è che ci troviamo in questa situazione perché qualcuno ha sbagliato”. Così il ministro dello sport Andrea Abodi, rispondendo alle domande dei cronisti sul caos playoff in Serie B di calcio a margine dell’evento finale dei Giochi della Gioventù a Roma.

“Ci confronteremo con la federazione – continua il ministro – lasciando alla federazione quel che è possibile lasciare all’autonomia federale. Non siamo vogliosi di intervenire legislativamente. Questo succederà solo e soltanto se non si troveranno delle regole interne che eviteranno quello che sta succedendo, che mina la certezza del risultato sportivo”.

“Condivido la scelta prudente da parte della Lega di Serie B, perché ritengo sarebbe stato peggio chiudere la graduatoria, celebrare i playout e poi magari avere un riscontro dato dalla giustizia sportiva in contraddizione”, afferma in merito al rinvio delle gare Abodi, che invita ad aspettare pochi giorni per “chiudere questa stagione”. Sul prossimo commissario per gli stadi, il ministro risponde: “La prossima settimana ci sarà un decreto articolato in diversi ambiti e uno di questi è la piattaforma commissariale. Lì saprete esattamente non soltanto chi, ma come, che strumenti avrà e come potrà lavorare per raggiungere l’obiettivo”, conclude.

