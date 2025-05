Sfilata trionfale del bus sul lungomare. Il presidente dà per certo l'arrivo del belga

Napoli abbraccia i campioni d’Italia e lo fa nello scenario più azzurro: il suo lungomare, con vista su Posillipo, Castel dell’Ovo e il Vesuvio. Almeno 150mila persone hanno seguito la sfilata dei due bus scoperti con a bordo i calciatori, lo staff tecnico e i dirigenti dietro le transenne allestite lungo il percorso, altre decine di migliaia hanno affollato la zona di Chiaia assistendo alla parata attraverso i maxischermi; c’è poi chi ha seguito la parata dal mare, un corteo spontaneo formato da decine, forse centinaia, tra barche, gommoni e moto d’acqua addobbate con bandiere azzurre e tricolori. Complessivamente si stima una presenza di circa 200mila persone. Guidati dal presidente Aurelio De Laurentiis e dall’allenatore Antonio Conte, accompagnati dal sindaco Gaetano Manfredi, i calciatori sono arrivati via mare a bordo di un aliscafo a Mergellina, sbarcando al molo Luise, salutati dalle sirene delle barche; sono poi saliti a bordo dei due bus che hanno percorso a passo d’uomo il lungomare Caracciolo fino a piazza Vittoria e ritorno, per un percorso complessivo di circa 2,5 km.

Il presidente: “Se Conte vuole rimanere siamo felicissimi”

Tra i più attesi il capitano Giovanni Di Lorenzo, con in mano la coppa della Serie A, e lo scozzese Scott McTominay, mvp stagionale della Serie A e autore dello spettacolare gol che ha sbloccato la partita decisiva con il Cagliari. Imponente il dispositivo di sicurezza e di traffico, con le strade a ridosso del lungomare e della Riviera di Chiaia chiuse dalle 9. In questi giorni di festa tiene però banco il futuro di Antonio Conte, giunto all’ombra del Vesuvio a giugno 2023 e in predicato di lasciare il club dopo appena un anno. A parlarne è stato il presidente De Laurentiis, intervistato dal giornalista Rai a bordo del bus: “Gli allenatori hanno un contratto. Se vogliono rimanere noi siamo felicissimi di continuare con loro questo meraviglioso percorso”, ha detto il patron.

Il tecnico: “Questa passione non si trova dappertutto”

Il diretto interessato ha preferito godersi la festa: “Penso che questo entusiasmo e questa passione siano qualcosa di straordinario e difficilmente la puoi trovare dappertutto”, ha detto Conte ripensando all’anno trascorso da quel “amma faticà” con il quale si presentò al Teatrino di Corte di Palazzo Reale: “Da allora è passato un anno e abbiamo faticato tanto – ha aggiunto – e siamo riusciti a coronare un sogno. Vedere tutti i tifosi napoletani in piazza a festeggiare lo scudetto è qualcosa di straordinario, ci ripaga di tutti i sacrifici che abbiamo fatto quest’anno. Sono veramente molto contento, festeggiare uno scudetto a Napoli è veramente qualcosa di straordinario”. A spingere per una sua permanenza è il suo braccio destro, Lele Oriali: “Mi auguro che si possa continuare qui con questa esperienza anche perché mi sono trovato molto bene, sia io che la mia famiglia. La speranza è quella di continuare. Se gliel’ho detto? Tutti i giorni”, ha detto il coordinatore tecnico degli azzurri. In attesa di sciogliere il nodo allenatore, la programmazione del club va avanti e il primo nome del nuovo Napoli sembra ormai davvero a un passo: si tratta di Kevin De Bruyne, fuoriclasse belga del Manchester City in scadenza di contratto. De Laurentiis non si nasconde: “So che ha già comprato una bellissima villa e questa mattina mi sono collegato con lui, la moglie e il suo figlio di 9 anni in video. È stato fantastico”. Per l’ufficialità manca ancora un passo: “Finché non è nero su bianco non si danno mai notizie, noi siamo seri”, ha sottolineato il patron azzurro.

