L'attaccante ex Inter e Milan intervistato da Francesca Fagnani: "Sogno l'America. Da piccolo mi sentivo escluso per il razzismo"

Tra gli ospiti della quarta puntata di ‘Belve’ in onda martedì 27 maggio, Mario Balotelli, in un’intervista sincera e inedita. Un ‘Super Mario’ mai visto prima, un grande talento del calcio “molto racconto, ma che poco si è raccontato” e che a Fagnani confida: “Avrei potuto fare di più, ma sono felice”. Balotelli rivela a Fagnani le scelte per il suo futuro. Sulla sua squadra attuale, il Genoa, dice: “Ringrazio i tifosi che mi vogliono bene, ma ho fatto una scelta sbagliata per il tipo di società”. “È difficile che giochi ancora in Italia o in Europa”. “Ha un’idea?” indaga la giornalista e Balotelli:”Sì, l’America” e poi aggiunge: “Giocherò due o tre anni prima di smettere. Sarà un trauma atletico, ma quello che ruota intorno al calcio non mi mancherà”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da RaiDue (@instarai2)

Totti sul calcio rifilato a Supermario: “Manco ti ho preso bene”

Nello studio di ‘Belve’ Balotelli spiega che per lui “il calcio è un mondo finto”, ammette di “non avere nulla da invidiare a Messi e Ronaldo”. “Perché Ronaldo ha vinto 5 palloni d’oro e lei no?” chiede Fagnani “Si massacra di allenamenti, io no”. “Chi ha fatto bene?” chiede Fagnani. “Lui, c’ha più soldi!”. “Io e Mourinho eravamo due teste di cavolo – dice Balotelli – ma come carattere lui è peggio di me!”. “Pensi che carattere” commenta con un sorriso Fagnani. Quando la giornalista gli chiede quale sia stato il “peggior fallo subito”, non ha dubbi: “Da Totti! Gli ho scritto: perché mi hai dato un calcio? E lui disse: manco ti ho preso bene”.Sul fallimento dell’Italia ai Mondiali 2014 Fagnani chiede: “È stato lei un po’ il capro espiatorio?”. “Si gioca in undici. Tanti sono grandi e grossi ma si nascondono facilmente…” la sua risposta. A proposito invece delle orribili offese razziste subite in carriera, Fagnani ricorda quando a Roma (a Ponte Milvio) due persone gli lanciarono banane. “Non lo rifaranno, penso se lo ricordino!” dice Balotelli. “Li ha menati?” chiede quindi la giornalista. “No…” risponde lui con un malcelato sorriso. Balotelli racconta anche che a scuola si sentiva “escluso” e chiedeva alla maestra se “anche il suo cuore fosse nero”.

Il test di Dna chiesto a Raffaella Fico per la figlia: “Non potevo fare altro”

Sulla relazione con Raffaella Fico e sulla richiesta del test DNA per la paternità Fagnani domanda: “Lo rifarebbe?”. “Sì. Non ci vedevamo da mesi: mi spiace per mia figlia ma che altro potevo fare?”. Non mancano momenti divertenti come quando Balotelli dice: “Ho paura degli spiriti, una volta ho addirittura cambiato casa”. E sulla storica esultanza nel 2012 con i muscoli tesi, incalzato da Fagnani confessa: “È stata una tamarrata!”. ‘Belve’ è il programma cult di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani, prodotto da Fremantle e giunto alla quinta stagione: appuntamento in prima serata, martedì 27 maggio, alle 21.20.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata