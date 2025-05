Giuntoli "Tudor confermato in caso di qualificazione in Champions? E' una decisione che prenderemo dopo"

Juventus in casa del Venezia per aggiudicarsi un posto in Champions League.

I risultati dei primi tempi della 38/a e ultima giornata di Serie A: Atalanta-Parma 2-0, Empoli-Verona 1-1, Lazio-Lecce 0-1, Torino-Roma 0-1, Udinese-Fiorentina 1-0, Venezia-Juventus 1-2.

“Tudor confermato in caso di qualificazione in Champions? E’ una decisione che prenderemo dopo, siamo molto contenti del suo operato”. Lo ha detto il Cfo della Juventus Cristiano Giuntoli ai microfoni di Dazn nel prepartita di Venezia-Juve a proposito del futuro dell’attuale tecnico bianconero. “Le valutazioni le faremo a bocce ferme, lui farà sicuramente il Mondiale per club – ha aggiunto – Siamo molto contenti del suo operato e dell’impatto che ha avuto con la squadra. Conte? Mi limito a fare i complimenti al Napoli che ha fatto una grande stagione”.

