Segnano Gabbia e Joao Felix

Il Milan ha sconfitto il Monza per 2-0 nel match valido per la 38esima e ultima giornata del campionato di Serie A. Le reti sono state messe a segno da Gabbia al 64′ e Joao Felix al 74′. La formazione rossonera chiude così, tra le contestazioni dei tifosi, la sua deludente stagione a quota 63 punti, fuori da tutte le competizioni europee. Il Monza, già retrocesso da tempo, resta fermo a 18 punti con tre sole vittorie in tutto il campionato.

Milan-Monza, il tabellino

MILAN – MONZA 2-0 (0-0)

Marcatori: 64’ Gabbia (Mi), 74’ João Félix (Mi)

MILAN (3-4-1-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Musah (46’ Chukwueze), Reijnders, Loftus-Cheek, Bartesaghi (61’ Jiménez); Pulisic (86’ Florenzi); João Félix (80’ Fofana), Jović (46’ Camarda).



All. Conceição

MONZA (3-5-2): Pizzignacco (82’ Mazza); Pereira, Caldirola (79’ Izzo), Carboni; Birindelli, Akpa Akpro, Bianco, Ciurria (70’ Castrovilli), Kyriakopoulos; Caprari (70’ Colpani), Keita Baldé (79’ Petagna).



All. Nesta

Arbitro: Rutella



Ammoniti: — 51’ Bianco (Mo)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata