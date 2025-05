La dedica del cantautore in un post video sui suoi profili social

Scudetto del Napoli, Gigi D’Alessio festeggia sui social. La gioia dei napoletani per la vittoria dello scudetto è incontenibile. Le immagini dalle piazze di Napoli, e non solo, hanno invaso i social. Tra le tante celebrazioni è spuntata anche quella di Gigi D’Alessio, che ha dedicato un video in dialetto ad alcuni illustri concittadini. “Pino Daniele e Massimo Troisi non stavano affacciati in Paradiso; allora Mario Merola ha chiamato Carosone, e gli ha detto ‘avvisali ragazzo: il Napoli è campione!”.

