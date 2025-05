Striscioni davanti al Tribunale federale nazionale della Figc: "Bullo, vattene"

Un gruppo di tifosi del Brescia calcio si è radunato questa mattina davanti alla sede del Tribunale nazionale della Federcalcio (Figc) a Roma ed esposto due striscioni contro il presidente Massimo Cellino con su scritto ‘Cellino vattene’ e ‘Cellino bullo!’. Il club lombardo rischia il deferimento per possibili irregolarità nel pagamento degli stipendi e una conseguente penalizzazione che potrebbe cambiare la classifica della Serie B.

Brescia calcio, oggi ultimo giorno per inviare documenti difesa

Sebbene non sia prevista nessuna udienza, oggi, 21 maggio, è l’ultimo giorno a disposizione del Brescia di mandare una documentazione difensiva dopo la chiusura delle indagini da parte della procura Figc su possibili irregolarità nel pagamento degli stipendi. Il Brescia aveva la possibilità di farsi ascoltare o mandare documentazione. E’ probabile che il club decida di mandare solo una nota scritta tramite i propri avvocati. Intanto, proprio a via Campania a Roma, davanti al Tribunale nazionale della Figc, si è radunato un piccolo gruppo di tifosi del Brescia che ha esposto due striscioni contro Cellino con su scritto ‘Cellino vattene’ e ‘Cellino bullo!’. La firma su entrambi è quella del gruppo degli Ultras Brescia 1911.

Brescia calcio, cosa è successo e cosa rischia

Il club lombardo rischia otto punti di penalizzazione, di cui quattro da scontare in questa stagione, motivo per cui la Lega di Serie B ha deciso di rinviare momentaneamente i playout. In caso di penalizzazione infatti le rondinelle scenderebbero al terzultimo posto e di conseguenza sarebbero retrocesse in Serie C con Cittadella e Cosenza. Con la nuova classifica invece il Frosinone guadagnando una posizione sarebbe salvo mentre Salernitana e Sampdoria si giocherebbero l’ultimo posto in B nel playout.

