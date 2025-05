Mancano 90 minuti alla fine del campionato. Napoli e Inter sono ancora in lotta per diventare campioni d'Italia

Saranno gli ultimi 90 minuti del campionato a decidere la vincitrice dello Scudetto per la stagione 2024/25. Nella storia della Serie A in 27 occasioni il titolo si è giocato all’ultima giornata. Il Napoli, nella partita con il Cagliari allo stadio ‘Maradona’, deve necessariamente vincere per cucirsi il quarto tricolore della sua storia sul petto. A distanza di un punto in classifica, c’è l’Inter di Simone Inzaghi, costretta a vincere in casa del Como e sperare in un passo falso dei partenopei guidati da Antonio Conte per confermarsi campioni d’Italia.

Gli ultimi 5 precedenti in cui la corsa al titolo si è decisa all’ultima giornata di Serie A

STAGIONE 2000/01 (3 punti a vittoria, spareggio in caso di arrivo a pari punti)

Situazione di classifica a 90 minuti dal termine:

Roma: 72 punti Juventus: 70 punti Lazio: 69 punti

Risultati ultima giornata:

Roma-Parma 3-1

Juventus-Atalanta 2-1

Lecce-Lazio 2-1

Classifica finale:

Roma: 75 punti (campione) Juventus: 73 punti Lazio: 69 punti

STAGIONE 2001/02 (3 punti a vittoria, spareggio in caso di arrivo a pari punti)

Situazione di classifica a 90 minuti dal termine:

Inter: 69 punti Juventus: 68 punti Roma: 67 punti

Risultati ultima giornata:

Lazio-Inter 4-2

Udinese-Juventus 0-2

Torino-Roma 0-1

Classifica finale:

Juventus: 71 punti (campione) Roma: 70 punti Inter: 69 punti

STAGIONE 2007/08 (3 punti a vittoria, classifica avulsa in caso di arrivo a pari punti)

Situazione di classifica a 90 minuti dal termine:

Inter: 82 punti Roma: 81 punti

Risultati ultima giornata:

Parma-Inter 0-2

Catania-Roma 1-1

Classifica finale:

Inter: 85 punti (campione) Roma: 82 punti

STAGIONE 2009/10 (3 punti a vittoria, classifica avulsa in caso di arrivo a pari punti)

Situazione di classifica a 90 minuti dal termine:

Inter: 79 punti Roma: 77 punti

Risultati ultima giornata:

Siena-Inter 0-1

Chievo-Roma 0-2

Classifica finale:

Inter: 82 punti (campione) Roma: 80 punti

STAGIONE 2021/22 (3 punti a vittoria, classifica avulsa in caso di arrivo a pari punti)

Situazione di classifica a 90 minuti dal termine:

Milan: 83 punti Inter: 81 punti

Risultati ultima giornata:

Sassuolo-Milan 0-3

Inter-Sampdoria 3-0

Classifica finale:

Milan: 86 punti (campione) Inter: 84 punti

