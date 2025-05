Credit Image: © Jonathan Moscrop/Sportimage/Cal Sport Media - Cal Sport Media via AP Images

Venerdì 23 maggio ci sarà la sfida allo stadio Maradona contro il Cagliari che potrebbe valere la vittoria del campionato

Napoli si prepara per festeggiare lo Scudetto, non solo il club ma tutta la città. Per motivi di sicurezza pubblica, infatti, il prefetto Michele di Bari – dopo aver acquisito il consenso unanime del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica – ha adottato un’ordinanza di precettazione per i lavoratori del Gruppo Fs Italia spa e delle società partecipate che intendono aderire, a livello territoriale, allo sciopero nazionale del settore ferroviario, proclamato dalle organizzazioni sindacali Usb, Sgb e Assemblea Nazione pdm/pdb.

La nota del prefetto di Napoli

Il provvedimento, adottato anche su segnalazione della Commissione di Garanzia dell’Attuazione dello Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali, si è reso necessario, spiega una nota, “in considerazione della concomitanza dell’astensione collettiva con l’ultima partita del campionato di calcio di Serie A che potrebbe concludersi con l’attribuzione del titolo sportivo alla Ssc Napoli, con conseguente massiccio afflusso di persone in città e con evidenti profili di ordine e sicurezza pubblica”. L’ordinanza di precettazione interessa la fascia oraria dalle 16 di venerdì 23 maggio fino a fine servizio e riguarda esclusivamente i treni individuati da Trenitalia e indicati nel provvedimento prefettizio.

La sfida Scudetto

Venerdì 23 maggio alle ore 20.45 si giocherà Napoli-Cagliari, partita valida per la 38a e ultima giornata di campionato che potrebbe regalare lo Scudetto ai partenopei. La squadra di Antonio Conte è prima in classifica con 79 punti, a +1 sull’Inter che giocherà in contemporanea in casa del Como.

