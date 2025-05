Annunciato il programma, ecco cosa prevede il calendario e le news dopo gli ultimi risultati

Nove partite del prossimo turno di Serie A, il 37esimo e penultimo della stagione 2024-2025, si giocheranno in contemporanea domenica 18 maggio alle ore 20.45 per esigenze di classifica, visti i verdetti ancora da emettere in campionato. Solo Genoa-Atalanta si giocherà sabato 17 maggio alle ore 20.45. Sarà possibile in vedere in diretta tv tutte le partite su Dazn. Fiorentina-Bologna, Inter-Lazio e Lecce-Torino saranno trasmesse anche su Sky e in streaming su NOW.

Il programma della penultima giornata

La Lega Serie A ha ufficializzato gli orari della penultima giornata di campionato all’indomani della conclusione del 36° turno. Al fine di rispettare, come previsto nelle ultime due giornate, la contemporaneità delle gare tra squadre in lotta per lo stesso obiettivo, dallo scudetto, alla salvezza passando per la lotta per la qualificazione alle coppe europee, nove partite verranno disputate domenica alle 20.45.

Questo il programma completo:

Genoa-Atalanta, sabato 17 maggio, ore 20.45 (DAZN)

Cagliari-Venezia, domenica 18 maggio, ore 20.45 (DAZN)

Fiorentina-Bologna, domenica 18 maggio, ore 20.45 (DAZN/SKY)

Hellas Verona-Como, domenica 18 maggio, ore 20.45 (DAZN)

Inter-Lazio, domenica 18 maggio, ore 20.45 (DAZN/SKY)

Juventus-Udinese, domenica 18 maggio, ore 20.45 (DAZN)

Lecce-Torino, domenica 18 maggio, ore 20.45 (DAZN/SKY)

Monza-Empoli, domenica 18 maggio, ore 20.45 (DAZN)

Parma-Napoli, domenica 18 maggio, ore 20.45 (DAZN)

Roma-Milan, domenica 18 maggio, ore 20.45 (DAZN)

Simonelli: “Finale senza precedenti”

“Il campionato italiano è il più avvincente e incerto del mondo e quest’anno ci attende un finale di stagione senza precedenti, con quasi tutte le squadre ancora in lotta per i diversi obiettivi. Chiederemo al nostro centro di Lissone il massimo dello sforzo per assicurare la miglior qualità di produzione, garantendo la contemporaneità del 90% degli incontri per offrire a tutti i tifosi un’esperienza unica ed emozionante – ha dichiarato il Presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli – Desidero rivolgere un sentito ringraziamento alla struttura operativa della Lega Serie A per l’impegno straordinario messo in campo in tempi rapidissimi al fine di consentire la trasmissione simultanea delle nove partite della penultima giornata della Serie A”.

Cosa è successo nell’ultimo turno

Intanto, la 36a giornata ha emesso un altro verdetto con la matematica qualificazione dell’Atalanta alla prossima Champions League grazie alla vittoria contro la Roma.

Il Napoli non è andato oltre il 2-2 al Maradona contro il Genoa e, quando mancano 180 minuti al termine del campionato, vede assottigliarsi a un punto in classifica il vantaggio sull’Inter – vittoriosa a Torino – nella volata per il titolo di campione d’Italia. Nonostante la frenata, la squadra di Conte resta la favorita visto il punto in più sui nerazzurri. Certo, come ha detto lo stesso tecnico ora “i bonus sono finiti” e per Lukaku e compagni non c’è altro risultato che la vittoria nelle ultime due partite contro Parma e Cagliari. Stesso discorso vale per l’Inter di Inzaghi, che deve battere Lazio e Como e sperare in un altro passo falso dei rivali. Insomma con due giornate ancora da giocare il finale di stagione è estremamente incerto.

Classifica alla mano il Napoli affronterà squadre in lotta per la salvezza, mentre l’Inter dovrà vedersela con la Lazio, in corsa per un posto in Champions League, e il Como che non ha più nulla da chiedere al campionato. Nella partita contro il Genoa gli azzurri hanno mostrato alcune incertezze difensive, viste anche le pesanti assenze di Buongiorno e Juan Jesus con Conte costretto ad reinventare il terzino Olivera come centrale. Come se non bastasse, Conte ha perso di nuovo Lobotka per infortunio. A Parma toccherà al britannico Gilmour giocare in cabina di regia, con McTominay che potrebbe essere ancora l’uomo decisivo nel suo dividersi tra mediana e trequarti offensiva. Dal canto suo l’Inter, sulle ali dell’entusiasmo per la finale di Champions League conquistata, sembra in forte ripresa dopo un periodo difficile. E se a Torino sono bastati Asllani e Zalewski per conquistare i tre punti, contro la Lazio Simone Inzaghi potrebbe recuperare qualcuno dei big assenti domenica: uno su tutti Lautaro Martinez.

Insomma la lotta per lo scudetto è più aperta che mai. Il Napoli ha un lievissimo vantaggio, ma l’Inter è pronta a sfruttare ogni passo falso. Le prossime due giornate saranno decisive per determinare la squadra campione d’Italia. E potrebbero anche non bastare, visto che in caso di arrivo a pari punti, il regolamento prevede uno spareggio per determinare il campione, senza considerare la differenza reti.

Proprio l’ipotesi di un epilogo al campionato rischia di stravolgere il programma dell’ultima giornata di campionato. In caso di rischio spareggio scudetto tra Napoli e Inter, la Lega Serie A potrebbe decidere di anticipare a mercoledì 21 o giovedì 22 le loro ultime due partite contro Cagliari e Como. Questo per avere poi lo spazio per disputare l’eventuale spareggio domenica 25 maggio e dare così all’Inter anche il tempo necessario di recuperare in vista dell’ultimo appuntamento di stagione con la finale di Champions League del 31 maggio a Monaco di Baviera contro il Psg.

La classifica della Serie A

La classifica della Serie A a due giornate dalla fine:

Napoli 78 punti Inter 77 Atalanta 71 Juventus 64 Lazio 64 Roma 63 Bologna 62 Milan 60 Fiorentina 59 Como 48 Torino 44 Udinese 44 Genoa 40 Cagliari 33 Verona 33 Parma 32 Venezia 29 Lecce 28 Empoli 28 Monza 18

Giudice Sportivo: 2 turni di stop a Kalulu

Il giudice sportivo di Serie A dopo la 36/a giornata di campionato ha squalificato per due giornate Pierre Kalulu (Juventus), espulso nel corso del match con la Lazio “per avere, al 15′ del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con una manata alla nuca un calciatore avversario”. Un turno di stop invece per altri 14 giocatori: Lautaro Valenti (Parma), Mattia Zaccagni (Lazio), Arthur Atta (Udinese), Lucas Beltran (Fiorentina), Pedro Pereira (Monza), Berat Djimsiti (Atalanta), Ondrej Duda (Verona), Michael Folorunsho (Fiorentina), Lorenzo Lucca (Udinese), Leonardo Pavoletti (Cagliari), Luca Pellegrini (Lazio), Nicolo Savona (Juventus), Tomas Suslov (Verona), Khephren Thuram (Juventus). Per quanto riguarda le ammende, multa di 6000 euro al Verona, 2000 euro a Juve e Lazio e 1500 euro al Venezia.

