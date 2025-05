Si gioca domenica 18 maggio alle ore 20.45

Parma-Napoli, partita valida per la 37a giornata di Serie A, si gioca domenica 18 maggio alle ore 20.45. La squadra di Antonio Conte è obbligata a vincere per mantenere il comando della classifica e il vantaggio sull’Inter, seconda (a quota 77) a un solo punto di distanza dagli azzurri (78).

𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇𝐖𝐄𝐄𝐊 𝟑𝟕 🗓️ 𝐒𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟏𝟕 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨

🕦 20:45 | Genoa – Atalanta 𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟏𝟖 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨

🕦 20:45 | Cagliari – Venezia

🕦 20:45 | Fiorentina – Bologna

🕦 20:45 | Inter – Lazio

🕦 20:45 | Juve – Udinese

🕦 20:45 | Lecce – Torino

🕦 20:45 |… — Lega Serie A (@SerieA) May 13, 2025

Nove match in contemporanea

Nella penultima giornata di campionato, nove match si disputeranno in contemporanea ad eccezione di Genoa-Atalanta in programma sabato sera. Alla base della decisione della Lega c’è il fatto che diverse squadre, a due giornate dalla fine, si contendono lo stesso obiettivo. Scudetto da una parte e salvezza dall’altra, per non dimenticare le formazioni in lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. Napoli e Inter, quindi, scenderanno in campo alla stessa ora, l’una senza sapere i risultati dell’altra, in vista del Tricolore. Stessa sorte per Empoli, Lecce, Venezia, Parma, Verona e Cagliari, ancora aggrappate alle sfide per non retrocedere in Serie B.

Testa a testa Napoli-Inter

Quello che ci aspetta è un finale thrilling. Il club partenopeo dovrà vedersela in trasferta con il Parma, ancora a caccia di punti salvezza. La squadra di Simone Inzaghi, invece – focalizzata anche sulla finale di Champions League – giocherà in casa contro la Lazio di Marco Baroni, quinta in classifica a pari punti con la Juventus e in corsa per la prossima Coppa dei Campioni.

Dove vedere Parma-Napoli

Parma-Napoli sarà trasmessa alle ore 20.45 in esclusiva su Dazn, in streaming live e on demand.

Biglietti Parma-Napoli

Per quanto riguarda la tifoseria partenopea, c’è ancora incertezza sul settore ospiti allo stadio Tardini. Oggi è prevista una riunione dei vertici che si occupano di sicurezza e ordine pubblico e che darà l’eventuale via libera a migliaia di tifosi napoletani.

