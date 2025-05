Sarà assistito dai connazionali Marica e Tunyogi. Il match il 31 maggio all'Allianz Arena di Monaco di Baviera

Sarà il romeno Istvan Kovacs a dirigere la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain ed Inter, in programma sabato 31 maggio alle 21 a Monaco di Baviera. Assistenti i connazionali Mihai Marica e Ferencz Tunyogi, quarto ufficiale il portoghese Joao Pedro Silva Pinheiro. Al Var ci sarà l’olandese Dennis Johan Higler. Kovacs, arbitro 40enne internazionale dal 2010, arbitrerà la sua terza finale Uefa dopo quella di Europa League nel 2024 tra Atalanta e Bayer Leverkusen e quella di Conference League nel 2022 tra Roma e Feyenoord. In questa stagione ha diretto sette sfide di Champions League, tra cui il ritorno degli ottavi di finale tra Liverpool e Psg.

Il tedesco Zwayer dirigerà la finale di Europa League

Per quanto riguarda le altre finali, il tedesco Felix Zwayer dirigerà Tottenham-Manchester United, finale di Europa League in calendario mercoledì 21 maggio alle 21 al San Mames di Vilbao. Assistenti i connazionali Robert Kempter e Christian Dietz, quarto ufficiale l’italiano Maurizio Mariani. Al Var ci sarà il tedesco Bastian Dankert. La finale di Conference League tra Chelsea e Betis Siviglia, che si giocherà mercoledì 28 maggio a Cracovia, verrà invece arbitrata dal bosniaco Irfan Peljto, assistito dai connazionali Senad Ibrisimbegovic e Davor Beljo. Quarto ufficiale il turco Halil Umut Meler, al Var il francese Jerome Brisard. Infine la finale della Final Four di Nations League, prevista l’8 giugno a Monaco di Baviera, è stata assegnata allo svizzero Sandro Scharer, supportato dai connazionali Stephane de Almeida e Jonas Erni. Quarto ufficiale l’olandese Serdar Gozubuyuk, al Var lo svizzero Fedayi San.

