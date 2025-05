Il calciatore italiano segna la sua prima rete della stagione con la squadra canadese

Lorenzo Insigne trascina il suo Toronto con un gol spettacolare di testa e in tuffo. Il calciatore italiano ha segnato all’inizio del secondo tempo nella partita di Major League Soccer (MLS) contro il DC United, alla fine vinta per 2-0 dalla squadra dell’ex Napoli. Il gol di Insigne è arrivato al 49esimo del secondo tempo su assist di Theo Corbeanu: l’attaccante 33enne si è tuffato in area colpendo la palla di testa quasi all’altezza del terreno di gioco e infilandola nell’angolo in basso a destra.

Insigne al Toronto dal 2022: stipendio tra i più alti in MLS

Una rete che ha così sbloccato Insigne che era a secco di reti da mesi ed era stato anche messo fuori rosa a inizio stagioni per le prestazioni deludenti. L’ex capitano del Napoli era stato ingaggiato dal primo luglio 2022 con un contratto quadriennale dalla squadra canadese che milita in Major League ma oltreoceano Insigne non ha mai brillato. Lo stesso Toronto FC è alla seconda vittoria stagionale e resta agli ultimi posti della classifica di MLS. Nella partita contro il DC United Insigne ci ha messo del suo anche nel secondo gol: si è trattata infatti di un’autorete, all 66′, di Lucas Bartlett fatta mentre cercava di fermare un passaggio del giocatore italiano.

L’ex capitano del Napoli tra l’altro è tra i giocatori più pagati nel campionato di calcio americano. Secondo i dati comunicati dalla MLS Players Association (MLSPA), l’associazione dei giocatori della Major league, nel 2024 l’attaccante italiano si piazza, nella classifica stipendi, subito dietro a Lionel Messi, che gioca all’Inter Miami per la cifra da capogiro di 20,45 milioni di dollari garantiti e 12 milioni di salario base. Per Insigne invece si parla di 15,4 milioni di dollari garantiti con salario base da 7,5 milioni.

L’allenatore del Toronto su Insigne: “La sua intelligenza è sottovalutata”

L’allenatore del Toronto FC Robert Fraser ha parlato in conferenza stampa di Insigne dicendo che la sua intelligenza è sottovalutata. “La sua intelligenza nel capire cosa sta succedendo in campo, sia in attacco che in difesa, credo sia sottovalutata. Penso che la gente guardi solo ai soldi e al tabellino dei risultati”, le parole di Fraser.

Robin Fraser believes Lorenzo Insigne’s football IQ is underestimated 🧠 “His intelligence in understanding what’s happening on the field, offensively and defensively, I think, is underestimated. I think people just look at the money and look at the scoresheet.”#TFCLive pic.twitter.com/Ptt38P4otB — Touchline TFC (@TouchlineTFC) May 11, 2025

