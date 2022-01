Il club canadese in una nota sul proprio sito ha annunciato l'ingaggio dell'attaccante italiano a partire dal 1 luglio 2022, con un contratto quadriennale

Adesso è ufficiale: Lorenzo Insigne lascia il Napoli a giugno per iniziare una nuova avventura in Major League, al Toronto FC. Il club canadese in una nota sul proprio sito ha annunciato l’ingaggio dell’attaccante italiano a partire dal 1 luglio 2022, con un contratto quadriennale. “E’ un giorno storico ed emozionante per la nostra società – ha dichiarato il presidente del Toronto FC Bill Manning – Lorenzo è un attaccante di livello mondiale, nel pieno della sua carriera. Si è laureato campione d’Europa con l’Italia e si è esibito nei più grandi palcoscenici durante la sua carriera a livello di club con il Napoli. Possiede il talento per cambiare le partite, gioca con passione e gioia e i nostri tifosi adoreranno vederlo come calciatore della nostra squadra”.

