Successo in rimonta dei rossoneri. Al vantaggio di Vitinha rispondono Leao e un autogol di Frendrup

Il Milan supera 2-1 in rimonta il Genoa nel posticipo della 35/a giornata di Serie A e sale a quota 57 punti, a meno due dalla Fiorentina ottava in classifica. Il Grifone invece incassa la terza sconfitta di fila e resta fermo a 39. Succede tutto nella ripresa: Vitinha sblocca il risultato al 16′ della ripresa, un minuto dopo esser entrato in campo, con un tiro al volo sul cross preciso di Martin. Immediata la reazione degli ospiti, che nel giro di due minuti ribaltano la partita. Rafael Leao, entrato a metà primo tempo a posto dell’infortunato Fofana, prima pareggia al 31′ su assist di Gimenez e subito dopo favorisce l’autorete di Frendrup, che nel tentativo di anticipare Joao Felix infila la sfera alle spalle di Leali.

La classifica della Serie A dopo il posticipo della 35/a giornata tra Genoa e Milan. Napoli 77 punti; Inter 74; Atalanta 68; Juventus, Roma e Lazio 63; Bologna 62; Fiorentina 59; Milan 57; Como 45; Torino e Udinese 44; Genoa 39; Cagliari 33; Verona e Parma 32; Lecce 27; Venezia 26; Empoli 25; Monza 15.

