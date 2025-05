Il portiere dei parigini: "Bello sfidare Sommer. La cicatrice mi ha reso più cattivo"

Il prossimo 31 maggio a Monaco di Baviera saranno Inter e Paris Saint Germain a contendersi lo scettro di regina d’Europa in un’inedita finale di Champion League. La squadra di Luis Enrique ha infatti battuto l’Arsenal anche al Parco dei Principi 2-1 dopo averla già piegata 1-0 nel match dell’andata all’Emirates Stadium. Tra i protagonisti assoluti della doppia sfida il portiere della nazionale italiana Gigio Donnarumma autore di parate decisive sia all’andata che al ritorno.

Donnarumma: “Finale Champions Psg-Inter emozionante”

“Sono emozionato perché torniamo a giocare una bella finale, adesso mi godo la serata, l’ambiente è stato stratosferico”, ha commentato a Prime Video Donnarumma parlando della qualificazione alla finale di Champions League con il Psg.

“La cicatrice? Mi ha reso più cattivo”, ha scherzato il numero uno azzurro che in finale vivrà una specie di derby. “Sarà emozionante, ritrovo degli amici, anche il mio ex preparatore dei portieri Spinelli”, ha detto Donnarumma che ha raccontato di come abbia dovuto superare anche momenti non semplici da quando è a Parigi: “Non è stato facile all’inizio, la lingua, la nuova città, ma adesso sto bene e mi vogliono tutti bene”.

Donnarumma e la sfida con Sommer

La sfida in finale con un altro grande numero uno come Yann Sommer. “Contro il Barcellona è stato bravissimo, lui ha fatto più parate di me, gli faccio i complimenti perché ha fatto una partita fantastica ed è stata una partita bellissima”, ha concluso.

Hakimi: “Inter grande squadra, per me sarà finale speciale”

Oltre a Donnarumma, tra i protagonisti del Psg finalista di Champions c’è anche Achraf Hakimi ex esterno proprio dell’Inter. “Sì, l’affronteremo con grande motivazione. L’Inter è una grande squadra,lo abbiamo visto anche contro il Barcellona“, ha dichiarato il terzino che ha poi aggiunto: “E’ incredibile, abbiamo lavorato tanto per questo momento e siamo felicissimi. Siamo una famiglia e un gruppo fantastico”. Infine un pensiero su Luis Enrique, definito “un allenatore incredibile”. “Da quando è arrivato l’anno scorso ha creato col lavoro una grande squadra”, ha concluso il terzino.

