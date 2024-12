L'estremo difensore italiano è stato colpito in volto da Singo durante il match di Ligue1 tra Psg e Monaco

Dopo lo scontro con Wilfried Singo ieri durante il match di Ligue1 tra Psg e Monaco Gianluigi Donnarumma ha riportato “un trauma facciale con tagli multipli“. Lo scrive il club parigino in una nota sul proprio sito ufficiale, spiegando che il portiere “sarà sottoposto a visite mediche e dovrà riposare per diversi giorni“.

Singo chiede scusa a Donnarumma: “Gesto non volontario”

“Ci tengo a porgere le mie scuse a Gianluigi Donnarumma. Il mio gesto non era ovviamente volontario, ma ho potuto constatare successivamente che aveva una ferita importante al viso. Ti auguro una pronta guarigione”. Così Wilfried Singo, esterno del Monaco, in un messaggio di scuse pubblicato sui social all’indirizzo di Gianluigi Donnarumma, colpito al volto in uno scontro di gioco dall’ex giocatore del Torino durante il match di ieri sera tra Monaco e Psg.

Il portiere tranquillizza i tifosi: “Tutto bene”

“Tutto bene”. Così il portiere del Paris Saint-Germain Gianluigi Donnarumma rivolgendosi ai propri tifosi in un post sui social dopo lo scontro con Wilfried Singo durante la partita di ieri sera tra Monaco e Psg. “Grazie a tutti per il supporto e gli auguri. Significa molto”, ha aggiunto l’ex giocatore del Milan. Il portiere della nazionale italiana si è procurato un “trauma facciale con tagli multipli”.

