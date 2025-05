Esplode la gioia dei supporter nerazzurri dopo la vittoria con il Barcellona: caroselli in centro

Centinaia di tifosi nerazzurri si sono riversati per le strade di Milano festeggiando la vittoria dell’Inter sul Barcellona per 4-3, nel ritorno della semifinale a San Siro, che vale la finale di Champions League per la squadra di Simone Inzaghi. In Piazza Duomo, fumogeni e bandiere hanno colorato la notte milanese, tanti cori per Francesco Acerbi che ha siglato il gol del pareggio allo scadere del secondo tempo, mentre impazzavano clacson di auto e motorini.

