Il tecnico della squadra francese in vista della semifinale di ritorno di Champions League

“Soffriremo sicuramente perché i nostri avversari non hanno un risultato favorevole”. Così l’allenatore del Psg Luis Enrique nel corso della conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions League Psg-Arsenal. “Dobbiamo replicare il più possibile la prestazione dell’andata per vincere il ritorno e rimanere fedeli alle nostre idee”. Il tecnico spagnolo ha poi parlato dell’acquisto di gennaio Khvicha Kvaratskhelia. “È giovane, ma ha molta esperienza. Devo dire che per un giocatore che cambia paese e cambia club è difficile, ma lui ha affrontato il processo con grande apertura mentale. Sono molto orgoglioso delle sue prestazioni e contento di quello che fa con e senza palla”, ha aggiunto.

La conferenza stampa di Luis Enrique prima di Psg-Arsenal

Luis Enrique ha poi confermato che Ousmane Dembélé sarà in squadra domani. “Si è allenato con il gruppo per due giorni. Lo avrò a disposizione domani”, ha dichiarato l’allenatore del Paris. L’attaccante era stato sostituito martedì scorso per infortunio e aveva saltato la sconfitta di sabato a Strasburgo.

Sull’allenatore dell’Arsenal Arteta ha detto: “Ho avuto la fortuna di conoscere Mikel quando ero giocatore. Era molto giovane e lo ricordo come una persona di grande personalità. È stato un grande giocatore, è un grande allenatore. Gli auguro il meglio, ma non per la partita di domani”, ha detto. Infine sulla crescita del suo Paris. “È normale in un processo di costruzione che il primo anno ci siano ancora aspetti da analizzare, il secondo è un anno di crescita più netta e di fiducia nelle nostre risorse. L’anno prossimo continueremo a eccellere sui palcoscenici più importanti”, ha concluso.

