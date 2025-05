Il capitano dell'Inter è uscito dal campo durante la semifinale d'andata di Champions League contro il Barcellona

Brutte notizie per Lautaro Martinez e l’Inter. Il capitano nerazzurro, uscito per infortunio nel secondo tempo della semifinale d’andata di Champions League contro il Barcellona, ha rimediato una “elongazione ai flessori della coscia sinistra”. Lo comunica in una nota il club di Milano. “Le condizioni dell’attaccante nerazzurro saranno valutate giorno dopo giorno”, aggiunge l’Inter.

Lautaro in dubbio per la partita contro il Barcellona

L’argentino salterà la sfida di sabato sera in campionato contro il Verona ed è in forte dubbio per la partita di ritorno contro i catalani in programma martedì 6 maggio a San Siro.

Le condizioni di Lautaro Martinez — Inter ⭐⭐ (@Inter) May 2, 2025

