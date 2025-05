Il ministro in città per il progetto dell'Albergo dei Poveri commenta il campionato

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha visitato il cantiere dell’Albergo dei poveri a Napoli, progetto di valorizzazione e rigenerazione urbana, finanziato attraverso il Pnrr, che punta a trasformare l’edificio settecentesco in un polo culturale multifunzionale “Napoli non è in odore di scudetto, è in profumo di scudetto. Io sono romano e romanista, ma innamorato di Napoli. Sappiamo bene che in passato ci sono stati terribili episodi che hanno riguardato le tifoserie di Roma e Napoli. Oggi sentire Napoli in profumo di scudetto è una cosa che rallegra il cuore di un romano e di un romanista”, ha detto il ministro concedendosi una divagazione calcistica

