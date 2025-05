I viola in campo nella semifinale d'andata della competizione europea

Si gioca oggi 1 maggio, la semifinale di andata di Conference League tra Betis e Fiorentina. I viola iniziano in trasferta sul campo degli spagnoli la caccia alla terza finale consecutiva nella competizione europea, la prima con Palladino in panchina dopo le due giocate e perse con Italiano. La vincente della sfida tra il Betis e la Fiorentina troverà in finale la vincente dell’altra semifinale tra Chelsea e Djurgarden, in programma sempre stasera alle ore 21.

Betis Fiorentina, orario e dove vederla in tv

La partita tra Betis e Fiorentina è in programma alle ore 21. Sarà possibile vederla in diretta tv in chiaro su Tv8, su Sky e in streaming su NOW. Il match sarà arbitrato dall’inglese Oliver, un direttore di gara di grande esperienza con oltre 40 partite in Champions League

Betis Fiorentina, le probabili formazioni

Per quanto riguarda la formazione mister Palladino recupera la sua stella Kean, in attacco, dopo i due recenti forfait per motivi familiari. Il bomber della nazionale sarà affiancato dall’islandese Gudmunsson.

Questa nel dettaglio la formazione della Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Folorunsho, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Gudmunsson, Kean. All. Palladino

Questa invece la formazione del Betis Siviglia (4-2-3-1): Vieites; Sabaly, Bartra, Natan, R. Rodriguez; Altimira, Fornals; Antony, Lo Celso, J. Rodriguez; Bakambu. All. Pellegrini.

