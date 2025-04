I nerazzurri hanno recuperato Thuram, nei blaugrana assente Lewandowski

Archiviata la prima semifinale d’andata di Champions League, con il Psg che ha battuto l’Arsenal per 1-0 all’Emirates Stadium, oggi 30 aprile tocca al match Barcellona–Inter. Fischio d’inizio alle 21. I nerazzurri arrivano all’appuntamento dopo aver eliminato il Bayern di Monaco nei quarti di finale ma con tre pesanti sconfitte consecutive tra campionato (Bologna e Roma) e semifinale di Coppa Italia (contro il Milan).

Barcellona-Inter le probabili formazioni

In casa nerazzurra filtra ottimismo dopo che Thuram ha svolto l’allenamento di rifinitura coi compagni. Si attende la decisione di Inzaghi che nelle prossime deciderà se schierarlo dal 1′. In casa blaugrana, invece, Flick dovrebbe confermare la squadra che ha vinto la Coppa del Re contro il Real Madrid con Ferran Torres in attacco al posto dell’infortunato Lewandowski.

Barcellona (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Cubarsí, Martínez, Martín; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Ferran Torres. All. Flick

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Simone Inzaghi

Champions, dove vedere Barcellona-Inter in tv e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta sul Nove, resa disponibile in chiaro in Italia da Prime Video che garantirà anche il prepartita a partire dalle ore 19.30 in diretta dallo Stadio Olimpico Lluis Companys, meglio noto come ‘Montjuic’, di Barcellona. Nello studio a bordocampo di Prime Video ci saranno Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Julio Cesar, Fernando Llorente e Maicon. La telecronaca è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese. Inviati a bordo campo Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani.

Per i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime sarà possibile vedere il match attraverso l’app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Spazio anche all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con Federica Masolin alla conduzione degli studi insieme al suo team di ospiti, per introdurre e commentare le sfide della massima competizione europea. In studio saranno presenti Fabio Capello, Paolo Condò e Mario Giunta, cui sono affidati gli spazi news. In studio anche Esteban Cambiasso e Zvonimir Boban.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata