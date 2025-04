Fischio d'inizio alle 21 all'Emirates Stadium

Torna la Champions League con la semifinale Arsenal – Psg. Oggi, martedì 29 aprile, l’Arsenal ospita in casa il Psg. Fischio d’inizio alle 21 all’Emirates Stadium.

Arsenal-Psg, dove vederla

La semifinale di Champions tra Arsenal e Psg sarà trasmessa in diretta tv su Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport e Sky Sport 4K). La gara sarà visibile anche in streaming su Sky Go e su Now per chi ha la piattaforma.

Probabili formazioni Arsenal-Psg

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Rice, Merino; Saka, Trossard, Martinelli. Allenatore: Arteta.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Kvaratskhelia, Dembélé, D. Doué. Allenatore: Luis Enrique.

ARBITRO: Vincic (Slovenia)

Cosa ha detto Mikel Arteta ai giocatori dell’Arsenal

Il manager dell’Arsenal Mikel Arteta ha esortato i suoi giocatori a credere che possano vincere la Champions League per la prima volta, perché hanno già battuto “il miglior avversario che si possa affrontare in questa competizione”.

La vittoria per 5-1 contro il Real Madrid, campione in carica, nei quarti di finale, dopo le vittorie in casa e in trasferta, ha alimentato le aspettative che l’Arsenal possa arrivare fino in fondo. Arteta ha riconosciuto che tutti coloro che sono legati all’Arsenal sentono il peso della storia in vista delle semifinali contro il Paris Saint-Germain, che inizieranno martedì all’Emirates Stadium, e vuole che la sua squadra accetti questa sfida. Alla domanda se l’Arsenal debba essere considerato il favorito del torneo dopo le prestazioni contro il Real Madrid, Arteta ha risposto che la squadra ha “generato un entusiasmo e delle possibilità che probabilmente nessuno si aspettava”. “Ma se guardiamo alla nostra storia, non l’abbiamo mai fatto”, ha detto.

“Quindi c’è ancora molto da fare. Speriamo che se qualcuno crede che possiamo farcela, sia per le prestazioni e per quello che la squadra sta trasmettendo contro avversari di alto livello”. L’Arsenal ha perso la finale di Champions League contro il Barcellona nel 2006 e in semifinale contro il Manchester United nel 2009, e da allora non è più tornato tra le prime quattro.

“Ci sono molte persone che lavorano nel club da molti, molti anni e non si sono mai trovate in questa posizione”, ha detto Arteta. ‘Questo ti fa capire quanto sia unico e bello. È la competizione più importante, la Coppa dei Campioni, e non l’abbiamo mai vinta. Dobbiamo guadagnarci il diritto di essere in quella finale’. Arteta sta traendo ispirazione dall’Arsenal, che domenica ha raggiunto la finale della Women’s Champions League per la prima volta dal 2007 dopo aver battuto per 4-1 il Lione, otto volte campione in carica. “È incredibile quello che hanno fatto”, ha detto Arteta. “Raggiungere questo traguardo nel modo in cui l’hanno fatto significa che ci hanno mostrato la strada, il percorso, come possiamo farlo”. Con un grido di battaglia, Arteta ha esortato i tifosi a “portare le scarpe, i pantaloncini, le magliette e giocare ogni pallone insieme” contro il PSG, nella speranza di ricreare l’atmosfera dell’Emirates nella partita di andata contro il Real Madrid, vinta dall’Arsenal per 3-0. “Se vogliamo fare qualcosa di speciale”, ha detto, “quel posto deve essere qualcosa di speciale che non abbiamo mai visto”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata