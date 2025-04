Il Como supera il Genoa 1-0: Strefezza sigilla la salvezza

Il Milan si impone per 2-0 in casa del Venezia, nell’anticipo della 34/a giornata di Serie A, e tiene vive le speranze di raggiungere un posto in Europa. I gol di Pulisic dopo 5′ e di Gimenez al 96′ condannano invece i veneti ad una sconfitta pesante, che li inchioda sempre al penultimo posto in classifica con 25 punti. I rossoneri di Conceiçao, invece, si portano a quota 54 punti a -5 dal sesto posto. In un primo tempo frizzante al Penzo, il Milan passa in avvio grazie al decimo centro stagionale di Pulisic. Bravo l’americano ad inserirsi in area e a battere Radu su assist filtrante di Fofana. Il Venezia prova a reagire sfiorando a più riprese il gol del pari, ai lagunari annullata anche una rete a Yeboah per fuorigioco. Nella ripresa, ancora i veneti pericolosi con Zerbin e Nicolussi Caviglia. Il Milan controlla e prova a colpire in contropiede, ma prima Abraham, poi Walker e anche il neo entrato Gimenez sprecano una serie di ghiotte occasioni per raddoppiare. Nel finale il Venezia si riversa in avanti alla disperata ricerca del pari, trascinata da un generosissimo Yeboah, ma senza riuscire a trovare la zampata vincente dalle parti di Maignan. L’ultima chance capita sui piedi di Zerbin, che dal limite calcia a lato di un soffio. Brividi sulla schiena di Conceiçao che alla fine può comunque esultare per i tre punti sigillati dal gol del raddoppio firmato da Gimenez con un bel pallonetto a battere Radu in contropiede, su assist di Rejinders.

Il Como si impone per 1-0 sul Genoa, nell’anticipo della 34/a giornata di Serie A, e sigilla di fatto la salvezza matematica raggiungendo quota 42 punti in classifica. Terza vittoria di fila per i ragazzi di Fabregas, rivelazione del campionato, mentre per i liguri arriva il secondo ko consecutivo che li lascia fermi a quota 39 punti. Primo tempo equilibrato, in cui non sono mancate le emozioni con il Como pericoloso con Ikoné e Da Cunha, mentre gli ospiti vanno vicini al gol con Kassa e Ahanor che colpisce un palo. Nella ripresa, il Como cambia marcia e al 59′ passa in vantaggio con Strefezza, su assist di Cutrone a sua volta innescato da Nico Paz. I liguri allenati da Vieira provano a reagire, ma senza la necessaria concretezza. Il Como infatti si difende bene, provando anche a colpire in contropiede. Il risultato però non cambia più, ma per i lagurani basta e avanza.

