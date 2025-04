Il big match della 34esima giornata in programma alle 15 a San Siro

In serie A oggi, domenica 27 aprile, Inter-Roma è il match clou della 34esima giornata: i nerazzurri di Inzaghi attendono alle ore 15 a San Siro i giallorossi, cercando tre punti fondamentali per lo scudetto: a cinque giorni dalla fine del campionato l’Inter è a 71 punti in classifica, come il Napoli che questa sera alle 20.45 è impegnato contro il Torino.

Inter-Roma, la partita di Serie A alle ore 15

Inter- Roma, match valido per la 34esima giornata di serie A, oggi domenica 27 aprile si giocherà a partire dalle ore 15 allo stadio San Siro di Milano

Inter-Roma, le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni della sfida Inter-Roma, in programma oggi a San Siro:

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bisseck; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Carlos Augusto; Arnautovic, Lautaro. All. Inzaghi.

Roma (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Cristante, Angelino; Dovbyk, Soulé. All. Ranieri.

Inter-Roma, dove vedere la partita in tv

Il big match Inter-Roma sarà visibile in diretta e in esclusiva su Dazn. La partita sarà visibile anche in streaming sui dispositivi mobili, scaricando l’app della piattaforma Dazn.

