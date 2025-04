Nel prossimo turno per il Cagliari impegno decisivo in trasferta contro il Verona, la Fiorentina affronterà in casa l'Empoli nel derby toscano

Nonostante l’assenza di Kean, la Fiorentina espugna in rimonta il campo del Cagliari per 2-1 nel recupero della 33/a giornata di Serie A. Tre punti pesantissimi per i viola, che si portano a 56 punti in classifica a -3 dal quinto posto che vale un posto in Europa League. Sconfitta sanguinosa, invece, per i sardi che restano fermi a 30 punti a +5 su Venezia ed Empoli e con una salvezza ancora tutta da raggiungere. Il risultato si sblocca al 7′, in gol Piccoli dopo una corta respinta di De Gea. Gosens al 36′ realizza firma il pareggio superando Caprile con un esterno sinistro angolato. In avvio di ripresa è Beltran a completare la rimonta, segnando la rete del 2-1 con un colpo di testa vincente su cross di Dodò.

Nel finale, il Cagliari si rende pericoloso con Marina ma De Gea sventa. La Fiorentina, invece, sfiora il tris in contropiede con Zaniolo ma Caprile non si fa sorprendere. Nel finale non succede più nulla. Nel prossimo turno per il Cagliari impegno decisivo in trasferta contro il Verona, la Fiorentina affronterà in casa l’Empoli nel derby toscano.

