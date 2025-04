L'ipotesi più probabile per il recupero del match in programma allo stadio Olimpico è lunedì 28 aprile

Lazio-Parma, gara della 34/a giornata di Serie A in programma sabato 26 aprile alle 20.45, va verso il rinvio per motivi di ordine pubblico a causa della concomitanza dei funerali di Papa Francesco, in programma sabato mattina. Lo apprende LaPresse.

Lazio-Parma, ipotesi di recupero il 28 aprile

L’ipotesi più probabile per il recupero è lunedì 28 aprile, dato che la partita non potrebbe essere disputata neanche domenica 27 aprile a causa del Giubileo dei Giovani.

Per la morte del pontefice il campionato si è già fermato. Le sfide di Serie A del 33/o turno previste per il giorno 21 aprile sono state rinviate a mercoledì 23 aprile alle ore 18:30. Si tratta di Torino-Udinese; Cagliari-Fiorentina; Genoa-Lazio; Parma-Juventus.

Musumeci: “Sabato sospese le partite dei campionati di calcio”

“Sono sospese le partite di sabato, domenica invece…”. Così al termine del Cdm a Palazzo Chigi il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, risponde a chi chiede della sospensione dei campionati di calcio per il prossimo fine settimana.

