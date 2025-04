La squadra di Ranieri aggancia momentaneamente al quinto posto il Bologna

La Roma ha superato all’Olimpico il Verona per 1-0 nella gara valida per la 33esima giornata di serie A. A segno per i giallorossi Shomurodov al 4′. La squadra di Ranieri aggancia momentaneamente al quinto posto a quota 57 il Bologna, impegnato domani in casa contro l’Inter.

