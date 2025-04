I pugliesi quartultimi contestati dai tifosi

Altro tonfo del Lecce che perde in casa contro il Como e mette sempre più a rischio la sua posizione in classifica. I lariani si impongono per 3-0 a ‘Via del Mare’ nella gara valida per la 33/a giornata grazie alle reti di Diao al 33′, Goldaniga all’85’ (che non segnava in A da 5 anni) e ancora Diao nei minuti di recupero. I pugliesi, che non vincono in serie A dal 31 gennaio, restano così al quart’ultimo posto a 26 punti (ma con Venezia e Empoli a 24 che si affrontano domani) mentre il Como firma la sua terza vittoria consecutiva (dopo 73 anni) e sale a 39 punti. Cori di contestazione e fischi da parte dei tifosi leccesi alla propria squadra al termine del match.

“L’analisi della partita la sapete fare meglio di me anche da una postazione migliore, mi assumo la responsabilità. Mi dispiace per i 28 mila tifosi allo stadio e per quelli che erano a casa, mi dispiace per il club, in questi casi c’è poco da dire quando subisci tre reti, non mi va di giustificare nulla e mi prendo tutte le responsabilità del caso. In questo momento c’è grandissima deluisione, non solo da parte di tutti gli altri ma anche da parte mia, parlate voi della partita”, ha detto Marco Giampaolo, tecnico del Lecce, a fine gara a Dazn.

