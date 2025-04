Arrivato al Toro nel settembre 2023, l'ex giocatore di Udinese e Atalanta in granata ha collezionato 45 reti

Duvan Zapata e il Torino insieme fino al 30 giugno 2027. L’attaccante colombiano, fermo da mesi per un infortunio al legamento crociato, ha prolungato il contratto con il club granata per un ulteriore stagione, “fino al 30 giugno 2027”, fa sapere il club in una nota. Arrivato al Toro nel settembre 2023, l’ex giocatore di Udinese e Atalanta in granata ha collezionato 45 reti segnando 16 reti.

