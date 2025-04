Tegola per i nerazzurri che domenica giocano contro il Bologna in campionato. Le ultime notizie sull'attaccante

Marcus Thuram si ferma per un infortunio e tiene in ansia l’Inter nel momento decisivo della stagione. Oggi, venerdì 18 aprile, l’attaccante si è sottoposto ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami – rende noto il club nerazzurro – hanno evidenziato un affaticamento agli adduttori della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno. Thuram quasi certamente non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la trasferta di Bologna in programma domenica 20 aprile, nel giorno di Pasqua, nel 33° turno di campionato. Il francese è a rischio anche per il ritorno del derby di Coppa Italia contro il Milan. Una tegola che per Simone Inzaghi arriva a pochi giorni di distanza dalla festa per la qualificazione alle semifinali di Champions League arrivata dopo il pareggio in casa contro il Bayern Monaco.

Il calendario dell’Inter

Intanto, la Lega Serie A ha reso noto il programma di anticipi e posticipi della 34/a e 35/a giornata di Serie A. Da segnalare nella 34/a giornata che Inter-Roma si giocherà sabato 26 aprile alle 18.00, con i nerazzurri che saranno poi impegnati il 30 nella semifinale di andata di Champions League contro il Barcellona. L’Inter giocherà invece sabato 3 maggio alle 20.45 la partita della 35/a giornata contro l’Hellas Verona, prima della semifinale di ritorno di Champions contro il Barçellona in programma il 6 maggio.

Conte: “Complimenti all’Inter”

Sulla corsa scudetto oggi si è soffermato il tecnico del Napoli, Antonio Conte, partendo da una considerazione proprio sulla stagione dei nerazzurri: “Bisogna fare i complimenti all’Inter, ha raggiunto la semifinale contro una squadra molto forte. Non c’era bisogno di questa partita per capire quanto fosse forte, non a caso è in corsa in tutte le competizioni, questo rafforza ancor più il campionato che stiamo facendo. Significa che stiamo facendo anche noi qualcosa di veramente straordinario”.

Flick: “Inter squadra fantastica, sarà dura”

Dei nerazzurri oggi ha parlato anche il tecnico dei blaugrana Hansi Flick. “Sono una squadra fantastica, con un allenatore fantastico. Sarà dura per noi“, ha detto il tecnico nel corso della conferenza stampa prima della partita con il Celta. Flick ha sottolineato che “hanno un attaccante fantastico, ma anche dei difensori”. E ha avuto parole di elogio per un suo ex allievo del Bayern. “Benji Pavard è un professionista fantastico e sono felice di rivederlo in queste partite”. Il tecnico tedesco è però furioso per il fatto che il Barcellona dovrà giocare ancora una volta in trasferta contro il Valladolid alle 9 di sera, tre giorni prima della semifinale di ritorno contro l’Inter.

Alla vigilia di Barcellona-Celta (ore 16.15), ha dichiarato che “accadrà di nuovo e le persone che stabiliscono il calendario non vogliono parlarne”. Ha chiarito che “non è una scusa, ma mi sembra uno scherzo. Perché non possono organizzare una partita in trasferta alle quattro o alle sei, come quando giochiamo in casa?”. “Succede solo nel campionato spagnolo ce non si proteggono le squadre nelle competizioni europee”, ha concluso Flick.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata