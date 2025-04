In calendario partite anche la domenica di Pasqua e il lunedì di Pasquetta. Programma, news e orari

La Serie A torna in campo domani, sabato 19 aprile, con le partite della 33esima giornata. Il calendario è spalmato su tre giorni, compresi la domenica di Pasqua e il lunedì di Pasquetta. Si parte domani alle ore 15 con Lecce-Como. Nel giorno di Pasqua due big match: Bologna-Inter alle 18 e Milan-Atalanta alle 20.45.

Orario e arbitri 33a giornata

Questi orario e arbitri della 33esima giornata di Serie A: Lecce-Como (Sozza, sabato 19/4 h. 15), Monza-Napoli (La Penna, sabato 19/4 h. 18), Roma-Verona (Pairetto, sabato 19/4 h. 20.45), Empoli-Venezia (Massa, h. 15), Bologna-Inter (Colombo, h. 18), Milan-Atalanta (Piccinini, h. 20.45), Torino-Udinese (Collu, lunedì 21/4 h. 12.30), Cagliari-Fiorentina (Marinelli, lunedì 21/4 h. 15), Genoa-Lazio (Ayroldi, lunedì 21/4 h. 18), Parma-Juventus (Chiffi, lunedì 21/4 h. 20.45).

Dove vedere le partite in tv

Sarà possibile vedere tutte le partite in diretta tv su Dazn. Tre partite saranno trasmesse anche su Sky e in streaming su NOW.

Sabato alle 20.45 la Roma ospita l’Hellas Verona per un match da vivere in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Domenica alle 18, la sfida tra Bologna e Inter su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Infine, lunedì alle 12.30, in campo Torino-Udinese, live su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Sabato apre il weekend su Sky Sport 24 la Casa dello Sport, con Mario Giunta, Federico Zancan e Marco Bucciantini per analizzare gli anticipi. Sabato sera tornano Alessandro Bonan e Gianluca Di Marzio con L’Originale, in compagnia di Veronica Baldaccini, Paolo Condò e Fabio Quagliarella.

La domenica pomeriggio appuntamento con Sunday Football, con Leo Di Bello, Marco Bucciantini, Michele Padovano e Beppe Bergomi, mentre a seguire Goleador, con Roberta Noè, Dario Massara e Marco Nosotti. La domenica sera torna Campo Aperto Domenica, con Leo Di Bello alla conduzione insieme a Luca Marchetti, Dario Massara e ancora Marco Nosotti. Postpartita affidato al tradizionale appuntamento con Il Club, con Fabio Caressa in compagnia di Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Alessandro Costacurta e Stefano De Grandis.

Gli studi continuano anche lunedì, con il ritorno della Casa dello Sport con Sara Benci alla conduzione insieme a Gianfranco Teotino e Riccardo Gentile. Per le ore pomeridiane Monday Football, con Leo Di Bello, Andrea Marinozzi e Fernando Orsi mentre a seguire Monday Night condotto da Fabio Tavelli e Rachele Sangiuliano che saranno in compagnia di Massimo Marianella e Stefano Borghi. Lunedì sera chiude la giornata Campo Aperto Speciale, ancora con Leo Di Bello insieme ai suoi ospiti: Marco Nosotti, Paolo Assogna e Luca Tommasini.

Negli studi pre e postpartita e nei programmi di approfondimento di Sky Sport 24 le immagini salienti di tutte le gare di Serie A grazie agli SkyLights, gli highlights Sky Sport, mini-film con il meglio del match in tre minuti circa, il commento dei telecronisti di Sky e lo Sky Sport Tech.

Inoltre, tutte e 10 le partite di ogni turno di Serie A saranno visibili nei bar, hotel e altri locali pubblici, con abbonamento Sky Business.

Corsa scudetto, 180 minuti decisivi

Sei partite per sognare il sorpasso, una decina di giorni per capire se l’Inter riuscirà a presentarsi davanti sul rettilineo finale verso lo scudetto. Con il tris all’Empoli nel monday night il Napoli ha lanciato un segnale deciso alla capolista, che mantiene un vantaggio minimo di tre punti che tuttavia non può lasciare tranquilli Lautaro Martinez e compagni. Nella corsa per il tricolore i campani hanno infatti due vantaggi dalla loro a cui aggrapparsi per sperare: il calendario che sulla carta è più agevole rispetto a quello dei rivali e la possibilità di preparare una partita a settimana, a differenza dei ragazzi di Simone Inzaghi ancora in corsa su tre fronti tra campionato, Coppa Italia e Champions League. Proprio le ‘fatiche’ di primavera a cui andranno incontro i nerazzurri rappresentano la principale insidia di questo finale di stagione, tra il sogno ‘triplete’ e l’incubo di chiudere l’annata a mani vuote.

Proprio le prossime due giornate di Serie A daranno un chiaro indirizzo sull’andamento della volata decisiva. La squadra di Conte è attesa infatti della trasferta contro il Monza, ormai a un passo dalla retrocessione, e dalla partita casalinga contro un Torino che naviga in tranquillità senza patemi (ma anche senza obiettivi) a centro classifica. Viceversa l’Inter andrà incontro a un ciclo di fuoco: dopo il ritorno dei quarti di finale contro il Bayern i nerazzurri faranno visita al Bologna in piena bagarre per un posto in Champions; successivamente è in programma il derby con il Milan che vale il pass per la finale di Coppa Italia e, per concludere, il match casalingo contro la Roma di Ranieri, imbattuta in campionato nel 2025 e ancora in corsa per l’Europa. Il Napoli non molla la presa, guidato da uno Scott McTominay in versione goleador – sono otto in stagione – e da un Romelu Lukaku pienamente coinvolto nel progetto sposato quest’estate. E’ lì, in scia, nonostante gli infortuni che hanno colpito il reparto arretrato (l’ultimo in ordine di tempo è quello occorso a Juan Jesus), pronto ad approfittare di un passo falso della capolista per accorciare ulteriormente il gap. E giocarsi il tutto per tutto in un mese di maggio che dalle parti di Castelvolturno sperano di vivere al cardiopalma.

