La gara del Franchi valida per il ritorno dei quarti

In Conference League, domani giovedì 17 aprile, la Fiorentina ospita al Franchi il Celje. La gara, valida per il ritorno dei quarti di finale, è in programma alle ore 18.45 . I viola ripartono dalla vittoria dell’andata per 2-1, ottenuta in Slovenia, e contano sul fattore campo. Nelle quattro gare interne precedenti della competizione hanno sempre vinto tra le mura amiche. “Abbiamo la possibilità di andare in semifinale di Conference ma non sarà facile e dovremo essere concentratissimi. Domani ci saranno due fra Kean, Gudmundsson e Beltran”, ha detto il tecnico Raffaele Palladino, in conferenza stampa alla vigilia. Chi passa il turno affronterà la vincente della doppia sfida tra i polacchi del Jagiellonia ed il Real Betis.

Dove vederla in tv

La partita, con calcio d’inizio alle 18.45, non sarà visibile in chiaro e sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre) e su Sky Sport (numero 253 del satellite). La gara sarà in streaming su Now e SkyGo.

