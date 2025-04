La decisione comunicata dal ministero dell'Interno alla Figc

Divieto di trasferta per i tifosi di Lazio e Roma per le prossime tre partite in calendario. Lo ha comunicato il ministero dell’Interno alla Figc, in seguito agli scontri e le violenze di domenica scorsa in occasione del derby della Capitale.

