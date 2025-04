Milano, 15 apr. (LaPresse) – Sempre in seguito agli episodi dell’ultimo derby di Roma, per la stagione calcistica 2025-2026 il Viminale ha preannunciato alla Figc che non sarà più consentito lo svolgimento in orario serale delle partite ad alto rischio, come il derby tra le squadre romane.

