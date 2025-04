Foto AP/Matthias Schrader

La partita di ritorno dei quarti di finale in programma a San Siro alle 21

L’Inter torna in campo domani sera, mercoledì 16 aprile, alle 21 in Champions League contro il Bayern Monaco, per il ritorno dei quarti di finale. Il match è in programma allo stadio di San Siro, a Milano, dopo la vittoria dei nerazzurri per 2-1 all’andata in Germania.

Inter-Bayern Monaco, dove vederla in tv

Una sfida che è la riedizione della finale del 2010 vinta dai nerazzurri, all’epoca allenati da Josè Mourinho, al ‘Santiago Bernabeu’ di Madrid. Il match non sarà trasmesso in chiaro in tv. La partita sarà infatti visibile in diretta in esclusiva su Prime Video, attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e in streaming per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC e console.

Inzaghi, per il ritorno con il Bayern, ritrova Dimarco, che riprenderà posto sulla corsia di sinistra. Dall’altra parte Darmian, con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan a formare la linea mediana. In attacco, dopo l’iniziale riposo con il Cagliari, tornerà dal primo minuto Thuram al fianco di Lautaro Martinez. In difesa il terzetto formato da Pavard, Acerbi e Bastoni.

La formazione tedesca, che nella gara d’andata ha dovuto rinunciare a 7 calciatori infortunati, ha recuperato Pavlovic e Coman. Kompany, ancora privo di Neuer, Upamecano, Ito, Davies e Musiala, potrebbe optare per il 4-2-3-1, con Olise, Muller e Sané a supportare in attacco Kane. A centrocampo Kimmich e Goretzka, mentre la coppia centrale di difesa sarà formata da Dier e Kim, con Laimer e Guerreiro sulle corsie esterne. In porta Urbig.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata