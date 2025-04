In programma Borussia Dortmund-Barcellona e Aston Villa-Paris Saint Germain. Nessuna delle due partite sarà in chiaro

In Champions League domani, martedì 15 aprile 2025, si giocano due partite valide per il ritorno dei quarti di finale. Il programma prevede Borussia Dortmund-Barcellona e Aston Villa-Paris Saint Germain, entrambe alle ore 21. Nessuna delle due partite sarà trasmessa in chiaro. Sarà possibile vedere i due match in diretta tv su Sky e in streaming su NOW, con la possibilità di seguirli anche in contemporanea grazie a Diretta Gol.

Barcellona e Psg hanno difeso il fattore campo all’andata, ottenendo due vittorie preziose. Il Barcellona ha ipotecato la qualificazione alle semifinali battendo il Borussia Dortmund con un netto 4-0: sugli scudi Lewandowski con una doppietta. Vittoria all’andata anche per il Psg, che si è imposto 3-1: a segno anche l’ex giocatore del Napoli Kvaratskhelia.

Dove vedere le due partite in tv

Domani Borussia Dortmund-Barcellona sarà live su Sky Sport Max, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW, e Aston Villa-Paris Saint Germain in diretta su Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Diretta Gol sarà su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW.

Spazio anche all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con Federica Masolin alla conduzione degli studi insieme al suo top team di ospiti, per introdurre e commentare le sfide della massima competizione europea. In studio saranno presenti Paolo Condò e Mario Giunta, cui sono affidati gli spazi news. Martedì in studio anche Fabio Capello, Alessandro Costacurta e Zvonimir Boban.

Questa la programmazione in diretta sui canali Sky, disponibili anche in streaming su NOW:

Martedì 15 aprile ore 21:

Diretta Gol: Sky Sport Uno, Sky Sport 251 in streaming su NOW.

Borussia Dortmund-Barcellona: Sky Sport Max, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW; Telecronaca Riccardo Gentile, commento Aldo Serena, bordocampo Niccolò Omini; Diretta Gol: Antonio Nucera.

Aston Villa-Paris Saint Germain: Sky Sport 253 e in streaming su NOW; Telecronaca Stefano Borghi, commento Riccardo Montolivo, bordocampo Gianluigi Bagnulo; Diretta Gol Andrea Marinozzi.

Dalle 19.30, dalle 23 e da mezzanotte: Champions League Show; In studio: Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta e Zvonimir Boban. Mario Giunta per le news.

Mercoledì Inter-Bayern e Real Madrid-Arsenal

Mercoledì sarà il turno dell’Inter, che affronterà il Bayern Monaco al Meazza alle ore 21. I nerazzurri hanno vinto in casa dei bavaresi l’andata per 2-1 con i gol di Lautaro Martinez e Frattesi. Sempre mercoledì alle ore 21 è in programma Real Madrid-Arsenal. Gli spagnoli, guidati in panchina da Carlo Ancelotti, proveranno a ribaltare la pesante sconfitta per 3-0 subita in casa dei gunners, a segno con una doppietta di Rice e il sigillo finale di Merino.

Inter-Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta tv su Amazon Prime. I clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match attraverso l’app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Real Madrid-Arsenal sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Zancan, commento Luca Marchegiani, bordocampo Giovanni Guardalà. In studio Esteban Cambiasso, Paolo Di Canio e Alessandro Del Piero.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata