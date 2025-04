In gol per i bergamaschi Retegui e Pasalic. La squadra di Gasperini sale a 61 punti

L’Atalanta si aggiudica la sfida Champions con il Bologna, battuto per 2-0 a Bergamo. Nel lunch match, valido per la 32esima giornata di Serie A, gli uomini di Gian Piero Gasperini passano in vantaggio al 3′ con Mateo Retegui e raddoppiano al 21′ con Pasalic.

S’interrompe la serie positiva dei rossoblù che falliscono la chance di sorpasso sui bergamaschi e restano a 57 punti. Prima vittoria dopo tre sconfitte per la Dea che ri-scavalca la Juventus in classifica, tornando al terzo posto con 61 punti.

