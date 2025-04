La 25enne, attaccante del Portland Thorns, ultimamente non ha giocato con la sua Nazionale per timore di non poter tornare negli Stati Uniti

L’attaccante del Portland Thorns Deyna Castellanos ultimamente non ha giocato con la Nazionale venezuelana di calcio per paura di non poter tornare negli Stati Uniti. Lo ha affermato lei stessa in un’intervista ad Associated Press. La 25enne di Maracay veste la maglia numero 10 nella squadra dell’Oregon, che milita nella National Women’s Soccer League, massima serie del campionato femminile statunitense. I suoi timori sono cresciuti da quando Donald Trump ha introdotto nuove politiche riguardo a migrazione e viaggi. “Non so quando potrò viaggiare in sicurezza. Ovviamente la situazione politica qui e in Venezuela è molto complicata. L’incertezza del tipo: ‘Sì, posso tornare a casa, ma non so se potrò tornare negli Usa’, è qualcosa che fa molta paura, non solo a me ma a tutti i giocatori del campionato”, ha affermato Castellanos. “È stato molto triste non poter andare con la Nazionale ma penso che sia stata la decisione giusta per me rimanere qui”.

