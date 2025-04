Stasera la partita di andata dei quarti di finale, news e programma

In Conference League stasera, giovedì 10 aprile, torna in campo la Fiorentina nell’andata dei quarti di finale sul campo del Celje. La partita è in programma alle ore 21. I viola sono reduci dal pareggio sul campo del Milan mentre nella competizione europea sono arrivati ai quarti di finale battendo il Panathinaikos . La partita non sarà trasmessa in chiaro. Sarà possibile vedere l’incontro in diretta tv su Sky e in streaming su NOW. La squadra di Palladino ha raggiunto la finale della Conference League nelle due precedenti edizioni e ora vuole proseguire il cammino nella manifestazione sotto la guida di Palladino, alla sua prima stagione sulla panchina della Fiorentina dopo il divorzio del club da Italiano.

Le probabili formazioni

Queste le probabili formazioni:

Celje (4-3-2-1): Silva; Karnicnik, Vuklisevic, Bejger, Nieto; Svetlin, Dulca, Zabukovnik; Seslar, Delaurier-Chaubet; Kucys. All. Riera.

Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Moreno, Comuzzo, Ranieri; Dodò, Adli, Cataldi, Folorunsho, Parisi; Beltran, Kean. All. Palladino.

Dove vederla in tv

Sarà possibile vedere la partita in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca Dario Massara, commento Lorenzo Minotti, bordocampo Vanessa Leonardi. Spazio all’approfondimento pre e post-partita con Studio Europa e Conference League, con Mario Giunta alla conduzione degli studi insieme ai suoi ospiti, tra cui, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi. Spazio news e approfondimenti affidati a Vittoria Orlando.

I pronostici dei bookie

Vincere per avere meno pressione a Firenze nella partita di ritorno: è l’obiettivo della Fiorentina contro il Celje. Per i bookmaker, la squadra di Palladino ha tutte le carte in regola per tornare in Italia con un risultato positivo: su William Hill e Goldbet, infatti, vale 1,43 un successo esterno, mentre una vittoria dei padroni di casa – alla prima partita contro squadre italiane – si gioca a 6,60, con il pari fissato a 4,60. Sfida che si preannuncia ricca di reti: l’Over a 1,60 (uscito 4 volte nelle ultime 5 partite giocate dai toscani in Conference), è in vantaggio sull’Under a 2,20. Tra i risultati esatti, sono in pole tutti punteggi mai usciti in questa edizione con in campo la Fiorentina fuori dalle mura amiche: lo 0-2 a 7,20, seguito dallo 0-1 a 7,80 e dall’1-2 a 8,20.

Per quanto riguarda i marcatori, Moise Kean vuole continuare a trascinare la Fiorentina a suon di gol verso la terza finale consecutiva, dopo la rete messa a segno contro il Panathinaikos nel ritorno degli ottavi: un suo centro è in pole sulla lavagna dei betting analyst a 2,10, seguito dal compagno Albert Gudmundsson (anche lui in gol contro i greci) a 2,30. Chiude il podio ‘italiano’ Lucas Beltran a 2,55. Tra gli sloveni, paga 4,50 una rete del brasiliano Edmilson.

Cresce, infine, la fiducia dei bookmaker nei confronti della Fiorentina per la conquista del titolo, che scende da 7,50 dell’ultima rilevazione agli attuali 5, stessa quota del Betis Siviglia. Davanti al duo italo-spagnolo, solo il Chelsea, offerto a 1,60.

