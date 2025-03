I toscani ribaltano il 2-3 dell'andata con i gol di Mandragora, Gudmundsson e Kean

La Fiorentina ribalta la sconfitta dell’andata degli ottavi di finale di Conference League contro il Panathinaikos (2-3) vincendo 3-1 la partita di ritorno al ‘Franchi’ e qualificandosi così per i quarti di finale, dove ad attendere i toscani ci sono gli sloveni del Celje. Mandragora sblocca il risultato al 12′ del primo tempo, Gudmundsson raddoppia al 24′. Nella ripresa a un quarto d’ora dalla fine Kean cala il tris. La gara sembra chiusa, ma al 36′ i greci tornano sotto grazie al rigore trasformato da Ioannidis. Il risultato però non cambia più e al triplice fischio arbitrale a far festa sono i viola, che proseguono la loro avventura europea.

