L'ex dirigente della Juventus è stato accostato più volte al club rossonero. Il numero uno della Federcalcio: "Ha una squalifica fino al 20 luglio del 2025, non può operare ma può essere contrattualizzato"

Fabio Paratici può essere contrattualizzato. A dirlo è Gabriele Gravina, presidente della Figc. L’ex dirigente della Juventus è stato inibito per 30 mesi per il suo coinvolgimento nel caso plusvalenze e deve scontare un squalifica fino al 20 luglio 2025.

Cosa ha detto Gravina su Paratici

“Qualcuno sta avvicinando il mio nome a ipotesi di questo tipo, assolutamente no. Il Milan o chiunque, perché è consentito dalle norme, può contrattualizzare Paratici“, ha detto Gravina a margine dell’evento ‘Dal calcio giovanile al calcio dei grandi, la gestione del talento’, organizzato nella Palazzina Appiani dell’Arena Civica di Milano, prima della finale della Coppa Italia Primavera tra Milan e Cagliari. “Paratici come sapete tutti ha una squalifica fino al 20 luglio del 2025, quindi non può operare perché è squalificato ma può essere contrattualizzato”, ha aggiunto il numero uno della Federcalcio.

