Como-Empoli è finita con un pareggio: 1-1 nell’anticipo della 30a giornata di Serie A. Un risultato che consente alla squadra di Fabregas di restare tranquilla in classifica con 30 punti, a +7 sulla zona retrocessione dove resta invece impelagato l’Empoli terzultimo con 23 punti.

La sintesi di Como-Empoli

Primo tempo equilibrato al Sinigallia, partita giocata a ritmi elevati con i padroni di casa che fin da subito hanno provato a prendere in mano il gioco. Il Como si è anche visto annullare un gol a Goldaniga al 20′, per una posizione di fuorigioco da parte dello stesso numero 5. Empoli a sua volta vicinissimo al gol con un palo colpito da Grassi al 38′ di testa, e con un colpo di testa in tuffo di Kouame con palla di un soffio a lato. L’attaccante ex Fiorentina è sfortunato anche in avvio di ripresa quando in contropiede colpisce un palo clamoroso da posizione defilata, dopo aver superato in dribbling anche il portiere.

A sbloccare il risultato è il Como al 61′ con la prima zampata in Serie A del neo entrato Douvikas, da centro area, su assist pregevole dalla destra di Vojvoda. L’Empoli accusa il colpo e rischia ancora di capitolare per mano di Strefezza, che da ottima posizione calcia a lato. I toscani ci credono e al 75′ trovano il meritato pareggio con uno splendido colpo di testa di Kouame su assist da sinistra di Pezzella. Nel finale occasionissima per il colpaccio fallita da Kouame per l’Empoli, che resta poi anche in dieci per l’espulsione di Fazzini per un fallo su Ikonè.

