Venezia-Bologna termina 0-1. Un super gol di Orsolini nella ripresa consente così ai rossoblù di passare allo stadio Penzo nell’anticipo della 30a giornata di Serie A.

La quinta vittoria consecutiva consente alla squadra di Italiano di conservare il quarto posto con 56 punti, a prescindere dagli altri risultati delle dirette concorrenti a partire dalla Juventus. Dopo tre pari di fila cade di nuovo il Venezia, che resta invece penultimo con 20 punti a -5 dalla zona salvezza.

Presente allo stadio anche il celebre attore Terence Hill, premiato con una maglia celebrativa nel giorno dei suoi 86 anni.

La sintesi di Venezia-Bologna

Bel primo tempo giocato al Penzo, con le due squadre che si affrontano a viso aperto e senza eccessivi tatticismi. Bologna più aggressivo e pericoloso in particolare con Dallinga, in campo al posto dello squalificato Castro, e di Orsolini. Il Venezia non sta certo a guardare e a sua volta si rende pericoloso con Zerbin alla mezzora ma para Skorupski e con Idzes nel finale di tempo.

La partita si sblocca in avvio di ripresa al 49′ con un supergol di Orsolini, che batte Radu con una girata volante di sinistro in diagonale su cross di Cambiaghi dalla destra. La squadra di Di Francesco prova a reagire e di rende pericolosa dalle parti di Skorupskim, prima con Kike Perez e poi con Busio che da ottima posizione calcia di poco a lato. Nel finale il Bologna controlla senza troppi problemi i disperati assalti dei veneti e porta a casa un’altra vittoria fondamentale in chiave Champions League.

