L'Albiceleste è la settima nazionale a staccare il pass per la Coppa del Mondo

Poker dell’Argentina contro il Brasile nel ‘Super clasico de las Americas’ valido per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026. L’albiceleste s’impone per 4-1 grazie alle reti di Alvarez, Enzo Fernandez, Mac Allister e Giuliano Simeone. Per i verdeoro il gol della bandiera è di Cunha.

Argentina qualificata ai Mondiali

Con la vittoria contro il Brasile l’Argentina raggiunge quota 31 punti (frutto di 10 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta) staccando il pass per il Mondiale 2026. La nazionale guidata da Scaloni è la settima squadra qualificata alla competizione intercontinentale. Le altre sei sono l’Iran, che ha ottenuto martedì la qualificazione, il Giappone, la Nuova Zelanda e i tre Paesi ospitanti: Canada, Messico e Stati Uniti. Sono dunque 41 le nazionali che ancora devono qualificarsi.

#SelecciónMayor ¡#Argentina está clasificada al Mundial 2026! 🏆🌎 🧮 Los números abrazan nuestro desempeño y ya tenemos plaza asegurada para la máxima cita 🔝 📰 Todos los detalles: https://t.co/T4bCCjh7cR pic.twitter.com/Ep6WhR6q99 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 25, 2025

