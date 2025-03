La curva della Fiorentina (immagine d'archivio)

Al tifoso che aveva sottoscritto la richiesta di allestimento è stata contestata la violazione del regolamento d'uso del Franchi

Dopo le polemiche e la multa da 50mila euro imposta alla società viola dal giudice sportivo, la Questura di Firenze precisa in una nota che la coreografia anti-Juventus dei tifosi della Fiorentina in occasione della partita di domenica scorsa allo stadio Artemio Franchi (vinta dalla squadra di casa per 3-0) era “difforme da quella autorizzata dal Gruppo operativo per la sicurezza”. Al tifoso che aveva sottoscritto la richiesta di allestimento della coreografia è stata dunque contestata la violazione del regolamento d’uso dello stadio Franchi. Anche ad altri undici sostenitori della Fiorentina è stata contestata la violazione del regolamento dello stadio consistita, spiega la Questura, “nel non aver occupato il posto assegnato, evidenziato sul titolo di accesso” durante la partita “essendo invece rimasti in piedi durante il corso dell’incontro, sulla balaustra metallica all’interno del settore Ferrovia”.

